توقعات الحالة الجوية و البحرية ليومي الاثنين والثلاثاء في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في نشرة جوية حول حالة الطقس في ليبيا ليومي الاثنين والثلاثاء أن تشهد الاجواء تكاثر السحب من حين إلى آخر خلال اليومين القادمين على المناطق الساحلية، مع فرصة هطول أمطار ( خفيفة – معتدلة ) على مصراتة وسرت والخليج وأجدابيا وسهل بنغازي والجبل الأخضر.

وأضافت النشرة أن الطقس مستقر على مناطق الدواخل و الجنوب مع أجواء صافية إلى قليلة السحب.

وبحسب النشرة فتكون الرياح غربية وشمالية غربية، سرعتها من خفيفة إلى معتدلة، بينما تكون يوم الأثنين نشطة إلى قوية أحياناً ( 40 – 60 ) كم/س على المناطق الساحلية الممتدة من شرق طرابلس حتى أمساعد، وتشمل البطنان والمناطق التي تقع جنوب الجبل الأخضر، تصل بعض الهبات إلى ( 80 ) كم/س على الساحل الشمالي للجبل الأخضر.

تتناقص سرعة الرياح يوم الثلاثاء ، بحيث تكون نشطة ( 30 – 40 ) كم/س ، على المناطق الساحلية الممتد من مصراتة حتى أمساعد ، وتشمل شمال البطنان ، قد تصل بعض الهبات إلى ( 50 ) كم/س على الساحل الشمالي للجبل الأخضر.

وبحسب النشرة تبقى درجات الحرارة عند نفس المستوى على كافة مناطق البلاد.

حالة البحر

بشكل عام تكون حالة البحر مضطرب ( 2 – 3 ) متر على طول الساحل، ويصل يوم الأثنين إلى ( 4 ) متر على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

حالة البحر ليوم الغد الاثنين 10 ديسمبر 2018

تفصيلياً يشهد البحر يوم غداً الاثنين رياح نشطة السرعة علي طول الساحل وتكون اكثر نشاطا علي الساحل الممتد من الخمس غربا الي غاية طبرق شرقا تتراوح سرعة الرياح مابين 45 الي 55 كلم س وقد تصل علي الساحل الشرقي الي 60 كلم س ارتفاع الموج علي طول الساحل يتراوح مابين 2 الي 4 امتار درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية والرؤية جيدة — والله اعلم