اعتمد وزير الصحة بحكومة الوفاق عمر بشير الطاهر، اليوم الأحد، الخطة الإستراتيجية للصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والأطفال والمراهقين في ليبيا 2019-2023.

وأوضح وزير الصحة بحكومة الوفاق عمر بشير الطاهر، ” أن الخطة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة لدعم السكان”.

