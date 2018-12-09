نادية عمران: مفوضية الانتخابات تغرد خارج السرب بشأن الاستفتاء

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن المفوضية العليا للانتخابات تغرد خارج السرب بشأن قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب، حسب وصفها.

وأضافت عمران في تصريح لليبيا الأحرار الأحد، أن قانون الاستفتاء الصادر من مجلس النواب تعيبه إشكاليات قانونية ودستورية، وسيكون مثارا للطعن من أطراف عدة، على حد تعبيرها.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قد أعلن في مؤتمر صحفي أن قانون الاستفتاء جاهز وستنفذه المفوضية رغم ما فيه من عيوب، متوقعا أن يجرى الاستفتاء على الدستور في أواخر فبراير المقبل.

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