بحث مدير أمن الجفارة ناصر إلطيف، اليوم الأحد، و منتسبي مركز شرطة السواني، بحضور عميد بلدية السواني، سير العمل داخل المركز.

وناقش الاجتماع التعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وشدد على الاهتمام بتلقي الشكاوي والبلاغات، للحفاظ على الأمن داخل المنطقة.

