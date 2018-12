المتوسط:

أكد ديوان المحاسبة، الأحد، أن الدولة أنفقت 270 مليار دينار ما بين عامي 2012 – 2017 دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض.

وأوضح الديوان ، ” أن الفساد منتشر في ليبيا حيث صنفت منظمة الشفافية الدولية ليبيا في الترتيب التاسع للفساد دوليا”.

وأضاف الديوان، ” أن الرشوة والإهمال سبّب في هدر أكثر من 80 مليار دينار بين عامي 2010 – 2018 دون تحقيق تنمية، وأن الدولة تتكبد سنويا 5 مليارات دينار على الكهرباء مع سوء الخدمة”.

وأكمل الديوان ،” أن الدولة تنفق قرابة نصف مليار سنويا على النظافة، مع تدني الخدمات وتكدس القمامة، وإنفاق أكثر من نصف مليار دينار على 141 سفارة سنويا”.

وأوضح الديوان ، ” أن ارتفاع الأسعار ونقص السيولة بسبب فساد المصارف التي تضارب بالنقد المحلي والأجنبي وغسيل الأموال، والتلاعب بالاعتمادات”.

The post ديوان المحاسبة: الدولة أنفقت 270 مليار دينار في 5 سنوات دون نتائج إيجابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية