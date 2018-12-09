معرض متنقّل للفن التشكيلي في بني وليد

استضافت مدرسة العلوم الأساسية في مدينة بني وليد معرضا متنقلاً للرسوم التشكيلية، للفنان محمد التومي، أشرف عليه مكتب التفتيش التربوي ومكتب النشاط بمراقبة التعليم بالمنطقة.

وتحكي الرسوم التشكيلية عن فلسفة الألوان وأهمية الفنّ التشكيلي، في عدد المدارس لتشجيع الطلبة على الرسم وكسر الروتين اليومي للدراسة في معرض متنقل يصل إلى بني وليد وتستضيفه مدرسة العلوم الأساسية بعد جولاته السابقة في المنطقة.

ويسعى القائمون على المعرض إلى تطوير الطلبة وتحفيزهم للعلم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع أكثر، وإتاحة دروب يسيرون فيها بالتوازي بين التحصيل الدراسي والإبداع الفني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية