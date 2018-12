المتوسط:

التقى مساعد القنصل بسفارة السودان في ليبيا مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتاجوراء ،اليوم الأحد.

وناقش الاجتماع أزمة الهجرة غير الشرعية من السودان، حيث التقى القنصل عدد من المحتجزين من الجالية السودانية للاطمئنان على أواضعهم المعيشية وحالتهم الصحية.

وتعاني ليبيا من خطورة أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها بعد غياب الأمن وضعف الحكومات على السيطرة على الحدود.

