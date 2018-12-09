مجموعة مسلحة تدمر الحقل الغربي التابع لمنظومة الحساونة سهل الجفارة

تعرض الحقل الغربي أحد حقول آبار المياه لمنظومة الحساونة سهل الجفارة، إلى هجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحة، الأمر الذي أدى إلى دمار وتخريب الحقل.

وأوضحت الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم، أنه بهذا الاعتداء يصل عدد الآبار المدمرة والخارج عن الخدمة إلى 92 بئرا.

وأضافت أن هذه الاعتداءات تأتي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الإستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسة ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة. هذا وناشدت إدارة النهر الصناعي عدة السلطات التشريعية والتنفيذية في مرات عدة، لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبة إلى خطورة هذه الاعتداءات التي ستكون سببا في إيقاف الإمداد المائي لتلك المدن.

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