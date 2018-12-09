النهر الصناعي : هجوم إرهابي تخريبي يُدمر 4 آبار فى الحقل الغربي

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مساء الاحد تعرّض الحقل الغربي وهو أحد حقول آبار المياه لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة لهجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحه نتج عنه تدمير وتخريب وسرقة عدد أربعة آبار .

وفى بيان تلقته من المرصد منه ، أكد مدير المكتب الاعلامي بجهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي بأن عدد الآبار المدمرة بعد هذا الهجوم يصل حتى الآن الي 92 بئر خارجة عن الخدمة .

وتأتي هذه الإعتداءات من قبل المجموعات التي وصفها الجهاز بالارهابية المسلحة في ظل غياب عن عن حماية هذه الأبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسة ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة فى ظل تردي الوضع الأمني بالمنطقة ، بحسب نص ذات البيان.

وناشدت إدارة النهر الصناعي عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي ، منبهة لخطورة هذه الإعتداءات التي قالت بأنها ستكون سبباً في إيقاف الامداد المائي إلى تلك المدن .

ويقع الموقع المستهدف ضمن حقل يضمن مجموعة آبار مياه عذبة جنوبي مدينة الشويرف فى منطقة جبال الحساونة .

المرصد – متابعات

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