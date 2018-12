قاد أعضاء من جهاز الحرس البلدي طرابلس المركز ومكتب التنسيق الأمني بالبلدية حملةً تفتيشية على محلات الدعاية والإعلان الموجودة في شارعي النصر وأبومشماشة

وتم خلالها ضبط بعض ممن يستعملون الفضاء العام والرصيف الخاص بالمشاة مما يسبب في ازدحام الطريق، إضافة لمخالفات بعض المحلات المبنية عشوائيا، بحسب صفحة البلدية على فيسبوك

The post حملة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي في طرابس appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية