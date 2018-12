“الناظوري” يحدد مكان الغرفة الأمنية في “بنغازي”

أصدر رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبري عبدالرازق الناظوري تعليمات بشأن تحديد مقر الغرفة الأمنية إلى جميع القطاعات العسكرية والأمنية في المدينة

وجاء في الكتاب:” تهيب الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى بكافة القطاعات العسكرية والأمنية التابعة لها والجهات الخدمية ذات العلاقة بأن المقر الرئيسي للغرفة والذي يحوي كامل إدارتها ومكوناتها هو الكائن بمنطقة “بوديزيرة”

وأوضحت التعليمات أنه المقر المعتمد والذي يتم استلام كل الشكاوى والمعاملات الواقعة تحت اختصاص الغرفة من خلاله ولا يُعتدّ بأي تعامل مع أيّ كان إذا لم يكن يباشر من خلال المقر المذكور في “بودزيرة”

