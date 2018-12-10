“الناظوري” يحدد مكان الغرفة الأمنية في “بنغازي”

وأوضحت التعليمات أنه المقر المعتمد والذي يتم استلام كل الشكاوى والمعاملات الواقعة تحت اختصاص الغرفة من خلاله ولا يُعتدّ بأي تعامل مع أيّ كان إذا لم يكن يباشر من خلال المقر المذكور في “بودزيرة”