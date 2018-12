تدمير “4 آبار” بمنظومة الحساونة “سهل الجفارة”

قامت مجموعة مسلحة بمهاجمة الحقل الغربي أحد حقول آبار المياه لمنظومة الحساونة سهل الجفارة وتم التعدي على وتدمير وتخريب وسرقة 4 آبار

الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على فيسبوك قالت إن عدد الآبار المدمرة والخارجة عن الخدمة وصل إلى 92 بئرا وتابعت الصفحة إن هذه الإعتداءات من قبل المجموعات -التي وصفتها بالإرهابية- سببها الغياب التام لحماية هذه الأبار الإستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسة ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة إدارة النهر الصناعي ناشدت عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبهة إلى خطورة هذه الاعتداءات التي ستكون سببا في إيقاف الإمداد المائي إلى تلك المدن

