ملتقى إدماج “المهارات الحياتية” في التعليم

بدأت فعاليات “مُلتقى مشروع إدماج المهارات الحياتية في التعليم” في مدينة جربة التونسية، وبرعاية المعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة يونسيف

وقد حضر ممثل وزارة التعليم “أحنين المعاوي شنينه” وعدد من مراقبات التعليم وعمداء البلديات في ليبيا

وكانت الجلسة المسائية حول واقع التعليم في ليبيا، حيث تحدث المشاركين في المُلتقى وهم من مختلف الفاعلين في المجال التربوي

وقدم “نجيب عبدالمولى” مسحا حول التعليم في ليبيا وتم فتح الحوار والمداخلات لكافة الحضور، بحسب صفحة وزارة التعليم الرسمية

