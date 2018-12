الثني يسلّم 25 سيارة إسعاف إلى مناطق الجنوب

قام رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني 25 سيارة إسعاف مخصصة لأغلب مناطق الجنوب الليبي كدفعة أولى

تأتي هذه الخطوة لحل مشاكل معظم مناطق الجنوب في نقل المرضى والمصابين من وإلى المستشفيات والمراكز العامة وكل السيارات المرسلة الـ25 من نوع هونداي باص H-1 تم تجهيزها طبقا لأحدث المواصفات الطبية العالمية

عملية التسليم التي جرت بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة كانت بحضور نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات “عبد الرحمن الأحيرش” والمدير التنفيذي للجنة الأزمة “السنوسي صالح” ووكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير مهام الوزارة “سعد عقوب”

