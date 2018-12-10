الثني يسلّم 25 سيارة إسعاف إلى مناطق الجنوب

وكل السيارات المرسلة الـ25 من نوع هونداي باص H-1 تم تجهيزها طبقا لأحدث المواصفات الطبية العالمية

تأتي هذه الخطوة لحل مشاكل معظم مناطق الجنوب في نقل المرضى والمصابين من وإلى المستشفيات والمراكز العامة

عملية التسليم التي جرت بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة كانت بحضور نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات “عبد الرحمن الأحيرش” والمدير التنفيذي للجنة الأزمة “السنوسي صالح” ووكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير مهام الوزارة “سعد عقوب”