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الثني يسلّم 25 سيارة إسعاف إلى مناطق الجنوب

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني 25 سيارة إسعاف مخصصة لأغلب مناطق الجنوب الليبي كدفعة أولى
تأتي هذه الخطوة لحل مشاكل معظم مناطق الجنوب في نقل المرضى والمصابين من وإلى المستشفيات والمراكز العامة
وكل السيارات المرسلة الـ25 من نوع هونداي باص H-1 تم تجهيزها طبقا لأحدث المواصفات الطبية العالمية
عملية التسليم التي جرت بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة كانت بحضور نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات “عبد الرحمن الأحيرش” والمدير التنفيذي للجنة الأزمة “السنوسي صالح” ووكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير مهام الوزارة “سعد عقوب”

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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