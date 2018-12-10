هيئة الموارد المائية تتوقع انقطاع المياه على مناطق بالعاصمة

توقعت الهيئة العامة للموارد المائية الاثنين، انخفاض المياه أو انقطاعها عن بعض المناطق في طرابلس، بسبب اخفاض ضغط المياه.

وأرجعت الهيئة انخفاض ضغط المياه إلى تغيير مسار الامداد المائي بمنظومة الحساونة إلى مناطق طرابلس من المسار الاوسط إلى المسار الشرقي، للقيام ببعض أعمال الصيانة الناجمة عن اعتداءات بعض المواطنين بالتوصيلات غير الشرعية على بعض محطات المنظومة، وفق الصفحة الرسمية للهئية.

وأضافت الهيئة أن فرق التشغيل والصيانة تعمل على عودة الإمداد المائي في أقرب وقت، مشيرة إلى أن كثرة الاعتداءات على مسارات النهر وكذلك حقول الآبار يهدد إيقاف الإمداد المائي على العاصمة.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قد أعلن تعرض الحقل الغربي بمنظومة الحساونه أمس الأحد، لاعتداء مسلح نتج عنه تدمير وتخريب وسرقة عدة آبار.

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