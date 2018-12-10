تفاصيل النشرة الجويّة وتوقعات الطقس لليوم “الإثنين”

بنغازي 10 ديسمبر 2018 (وال) – انقشاع للسحب الممطر على مناطق الشمال الغربي بينما مازالت فرصة الأمطار على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة خاصة على الساحل ومناطق الجبل الاخضر .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :-

طقس قليل السحب والرياح شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراح مابين ( 17– 22) درجة مئوية .ولا تتجاوز (15) درجة مئوية على مناطق الجبل الغربي

بن جواد – سهل بنغازي – الابيار-الجبل الاخضر حتى طبرق – جالو – الجغبوب :-

طقس غائم بالسحب تتكاثر وظهور خلايا من السحب الرعدية واحتمال لسقوط امطار متفرقة على الساحل وسهل بنغازي ومناطق الجبل الاخضروظهور خلايا من السحب الرعدية والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح مابين (16- 22) درجة مئوية ولا تتجاوز (14) درجة مئوية .

الجفرة – سبها – غات – غدامس -الحمادة :-

طقس قليل السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 22) درجة مئوية

الكفرة – تازربو – السرير :-

طقس مشمس الى ظهور بعض السحب والرياح غربية شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17 – 21 ) درجة مئوية . (وال – بنغازي)

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