“الوطنية للنفط” تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، اليوم الاثنين.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط ، خلال بيان لها، ما وصفتهم بالميليشيات المسيطرة على حقل الشرارة بالانسحاب منه.

وأكملت المؤسسة، ” أنها تضع سلامة عامليها على رأس أولوياتها وانها شرعت في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلائهم، وذلك لوجود خطر يهدّد سلامتهم نتيجة للإغلاق القسري للحقل من قبل ميليشيات تتدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية”

وأكدت ، ” أنها لن تشارك في أي مفاوضات مع تلك الميليشيات وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات، خاصة بعد استخدام العنف وإهانة العمال وسرقة هواتفهم”.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها إزاء تقاعس حرس المنشآت النفطية الذي استمر في عدم تحمل مسؤولياته المتمثلة في حماية الحقول والعاملين ومقدرات الشعب الليبي، والتغطية على الجرائم .

وأوضحت، ” أن تعمد بعض الأطراف استغلال المطالب المشروعة لأهالي الجنوب التي تستدعي اجراء حوار وطني بغية تحقيق مطالب شخصية لن تعود بأي فائدة على أهالي الجنوب”.

