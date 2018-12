لجنة مكلفة لمتابعة شؤون الموظفين تزور مكتب الثقافة غريان

المتوسط:

استقبل سعيد محمد الأسود مدير مكتب الهيئة العامة للثقافة غريان، اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون الموظفين والمشكلة بناءً على تعليمات رئيس الهيئة برئاسة عبد الحكيم القيادي وعضوية عبد الباسط ابوعروة ومحمد الفارسي وذلك للاطلاع على ملفات الموظفين المستحقين للترقية.

حيث قامت اللجنة بالاجتماع مع مدير الشوؤن الإدارية البهلول الأطرش ومحمد المصاقري رئيس وحدة شؤون العاملين

وقامت أعضاء اللجنة بجولة على اقسام وإدارات المكتب اطلعوا خلالها على سير العمل

