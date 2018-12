زار صباح الأحد كلاً من محمد التومي وأبوبكر الهريش عضوي المجلس البلدي في مصراتة، وأسامة بادي وكيل ديوان البلدية، وعبدالرؤوف بادي مدير عام مركز مصراتة للعلاج الطبيعي، وأحمد الغول مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز القنصلية التركية بمصراتة.

حيث كان في استقبالهم القنصل العام التركي قوركان قورميليتشلالير، كما حضر اللقاء من الجانب التركي فاتح كاراجا منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية في ليبيا “تيكا” المشرف الفني على تنفيذ وتجهيز مشروع مركز مصراتة للعلاج الطبيعي الممول من قبل الجمهورية التركية.

هذا وتم خلال اللقاء متابعة الانتهاء من إنشاء وتوريد وتركيب أحدث التجهيزات والمعدات والأجهزة الطبية العلاجية، كما تمت مناقشة خطوات البدء في المرحلة النهائية من المشروع المتمثلة في التشغيل والتدريب وآلية إدارة المركز.

وأكد الجانب التركي على أن هذا المشروع يمثل مرآة حقيقية للتعاون البناء والعلاقة التاريخية بين الشعب التركي والليبي، وأهمية تقديم الخدمة على أعلى مستوى علاجي لطالبي العلاج الطبيعي على مستوى الدولة الليبية، كما أكد الجانبين على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق والمتابعة بين وزارتي الصحة بالبلدين، بهدف افتتاح المركز وشروعه في تقديم خدماته لكل الليبيين بأسرع وقت ممكن.

The post متى سيتم تجهيز وافتتاح مركز مصراتة للعلاج الطبيعي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا