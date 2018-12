لجنة أزمة الوقود : منع مرور الشاحنات التونسية المزودة بخزانات إضافية

المتوسط:

منعت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، مرور الشاحنات التونسية المزودة بخزانات إضافية عبر ليبيا.

وقالت لجنة أزمة الغاز والوقود،” أنه يتم المركبات الآلية التي لديها خزان أصلي فقط أما تلك التي تحمل خزان إضافي تم منعها وذلك لكونها معدة للتهريب ومخالفة لشروط السلامة على الطريق العام “.

وأكملت اللجنة ، ” هذه التعليمات تنطبق على المواطن الليبي أو الزائر التونسي وذلك لمنع تهريب الوقود من ليبيا”.

