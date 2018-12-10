هيئة مواصلات المؤقتة توزع أجهزة تفتيش على المطارات التابعة لها

ليبيا – شرعت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة بتوزيع أجهزة تفتيش رابيسكان المورّدة من قِبل وزارة الداخلية ، مشيرةً إلى أنه سيتم نقلها لعدد من المطارات كلٌ حسب احتياجاته بالجدول المُعّد من قبل المصلحة.

الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنها بدأت التجهيز لنقل أجهزة التفتيش أمس الأحد تحت إشراف رئيس مصلحة المطارات ومدير مكتب التدريب والتطوير والتي سيتم نقلها للمطارات التابعة للمصلحة خلال الأيام القادمة.

وأشارت الهيئة إلى أن توريد هذه الأجهزة وتوزيعها يعدّ الأول منذ عقود حيث أن الأجهزة الحالية في المطارات أُتلفت عدة مرات وتم إصلاحها.

وأثنت مصلحة المطارات على جهود رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل ووزارة الداخلية على مجهوداتهم ودعمهم في توفير هذه الأجهزة الهامة.

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