الجوية الليبية: استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى تُعتمد الأسعار الجديدة

قامت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية بتقديم مقترحاً بخصوص أسعار التذاكر الجديدة إلى وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق وكل من وكيل الطيران والنقل الجوي ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة النقل الجوي بالمصلحة.

وتم خلال العرض الذي أُقيم الأحد بحضور أعضاء من مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة طرح جملة من الأسئلة حول كيفية الوصول إلى هذه الأسعار وطرق احتسابها، بما يغطي الالتزامات المالية للشركة في الخارج بالعملة الأجنبية وما يلزم من قيم بالدنيار الليبي بما يضمن تغظية هذه النفقات.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي طبقاً لقرار الإصلاحات الاقتصادية الصادر مؤخراً، والذي يفرض رسوماً بالدينار الليبي على التحويلات الخارجية للعملة الأجنبية.

هذا وتم الإتفاق على إحالة مقترح الأسعار الجديدة لوزارة الاقتصاد حتى يتم مراجعته و إعتماده من قبل الوزارة وفقاً للقانون التجاري، وبناءً على هذا يستمر العمل بالأسعار الحالية إلى حين الانتهاء من إعتماد الأسعار الجديدة.

