بالصور | الثني يسلم 25 سيارة إسعاف إلى مناطق الجنوب

ليبيا – سلم رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأحد 25 سيارة إسعاف مخصصة لأغلب مناطق الجنوب.

المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أوضح أن هذه الخطوة تأتي كدفعة أولى لحل مشاكل معظم مناطق الجنوب في نقل المرضى والمصابين من وإلى المستشفيات والمراكز العامة.

وجرت عملية التسليم بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش والمدير التنفيذي للجنة الأزمة السنوسي صالح ووكيل عام وزارة الصحة سعد عقوب،

يُشار إلى أن السيارات الـ25 من نوع هونداي H-1 تم تجيزها طبقاً لأحدث المواصفات الطبية العالمية.

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