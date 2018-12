أطباء بلا حدود تٌخاطب سلامة بشأن إنزال المهاجرين بالقوة في مصراتة

أرسلت أطباء بلا حدود رسالة للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة للدفاع عن الدور الذي تقوم به المنظمة مع 81 مهاجراً ولاجئاً على متن السفينة نيفين، تم إنزالهم إلى البر بالقوة في 20 نوفمبر من قبل قوات الأمن الليبية.

حيث أشار رئيس عمليات منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا ويليام هينكين في الرسالة، إلى لقاء جمعه والمبعوث الأممي مؤخراً، قائلاً:

“حينما وصلنا إلى ميناء مصراتة في 10نوفمبر، رفضنا النزول وبعد عشرة أيام اقتحمت قوات الأمن الليبية السفينة وأنزلت الجميع بالقوة، لقد أشرت إلى مفاوضات بين وكالات الأمم المتحدة، أطباء بلا حدود والأشخاص على متن السفينة الذين تعتقد أنهم خلقوا شقاقاً وهم مسؤولون جزئيا عن اقتحام السفينة بسبب العناد اليائس للدفاع عن حقوقهم”.

هذا وشجبت منظمة أطباء بلا حدود كلام سلامة، مشيرة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة “أعلن أنه كان بإمكانه إنزال 14 شخصاً سلمياً”، في اشارة الى مجموعة من الاشخاص الذين اختاروا بعد أربعة أيام من المفاوضات، ترك السفينة طوعا.

كما قال هينكين إنه لا يوجد أي ذكر لحقيقة أنه بعد أن نزل هؤلاء الـ14 شخصاً، وبينهم أم لطفل رضيع بعمر 4 أشهر، فتى صغير ومصابين، أن تم نقلهم إلى مركز احتجاز لا يزالون يقيمون فيه.

