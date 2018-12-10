الوطنية للنفط ترعى مشروع توصيل مياه بمنطقة بشر

بعد انقطاعها لسنوات.. وصلت مياه الشرب إلى أحد أحياء منطقة بشر غربي البريقة.

حيث تدفقت مياه الشرب، أمس الأحد، إلى حي الشطوط بمنطقة بشر، الواقعة غرب البريقة، وذلك بعد انقطاعها لسنوات عن منازل الحي.

وتأتي عملية توصيل المياه إلى الحي ضمن مشروع مولته المؤسسة الوطنية للنفط، يهدف إلى ربط شبكة مياه الشرب بالشبكة الرئيسية لمنظومة النهر الصناعي التي تبعد حوالي 4500 متر لتغذية عدد من الأحياء السكنية بالمنطقة المنقطعة عنها المياه منذ أكثر من خمس سنوات.

حيث حضر حفل افتتاح المشروع أعضاء من المجلس البلدي البريقة وأعضاء مجلس الحكماء ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط ولفيف من أهالي منطقة بشر.

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