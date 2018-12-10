كونتي: سألتقي حفتر والسرّاج هذا الأسبوع

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج والمشير خليفة حفتر.

وردا على سؤال حول عملية الاستقرار في ليبيا، أضاف كونتي في تصريحات متلفزة أمس، “لدي ثقة بأنني سألتقيهما خلال هذا الأسبوع”، في إشارة إلى المسؤولين الليبيين دائماً.

أما عن مؤتمر باليرمو الذي انعقد في عاصمة صقلية يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فقد أوضح رئيس الحكومة أنه “لم يكن عرضاً”، بل “جزء من مسيرة”، وأن “إيطاليا تسهم في تحقيق هذه المسيرة”.

المصدر: آكي

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