الفريق الناظوري يحدد مكان الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى

ليبيا – أصدر رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبري الفريق عبدالرازق الناظوري أمس الأحد تعليماته بشأن تحديد مقر الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى.

الناظوري أهاب في خطابه الموجه إلى كافة القطاعات العسكرية والأمنية التابعة لها والجهات الخدمية ذات العلاقة بأن المقر الرسمي للغرفة والذي يحوي كامل إدارتها ومكوناتها هو الكائن بمنطقة “بوديريزة”.

وأوضح رئيس الاركان العامة أن هذا المقر هو المعتمد لاستلام كافة الشكاوى والمعاملات الواقعة ضمن اختصاص الغرفة و يتم التعاطي معها على هذا الأساس،لافتاً إلى أنه لا يُعتد بأي تعامل مع أيّ كان إذا لم يباشر من خلال المقر في “بودزيرة”.

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