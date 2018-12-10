أطباء بلا حدود تشجب تصريحات غسان سلامة بشأن المهاجرين الذين اعتصموا في ميناء مصراتة

ليبيا – وجهت منظمة أطباء بلا حدود أمس الأحد رسالة للمبعوث الأممي الخاص الى ليبيا غسان سلامة للدفاع عن الدور الذي تقوم به المنظمة مع 81 مهاجراً ولاجئاً على متن السفينة نيفين الذين تم إنزالهم الى البر في 20 نوفمبر 2018.

رئيس عمليات منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا ويليام هينكين أشار في الرسالة وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إلى لقاء جمعه والمبعوث الأممي مؤخراً.

وأضاف :”حينما وصلنا إلى ميناء مصراتة في 10 نوفمبر رفضنا النزول وبعد عشرة أيام اقتحمت قوات الأمن الليبية السفينة وأنزلت الجميع بالقوة وخاطب سلامة قائلاً لقد أشرت إلى مفاوضات بين وكالات الأمم المتحدة أطباء بلا حدود والأشخاص على متن السفينة الذين تعتقد أنهم خلقوا شقاقاً وهم مسؤولون جزئياً عن اقتحام السفينة بسبب العناد اليائس للدفاع عن حقوقهم”.

وشجبت منظمة أطباء بلا حدود كلام سلامة مشيرةً إلى أن مبعوث الأمم المتحدة أعلن أنه كان بإمكانه إنزال 14 شخصاً سلمياً في اشارة الى مجموعة من الاشخاص الذين اختاروا بعد أربعة أيام من المفاوضات ترك السفينة طوعاً.

كما إعتبر أنه لا يوجد أي ذكر لحقيقة بعد نزول هؤلاء الـ14 شخصاً وبينهم أم لطفل رضيع بعمر 4 أشهر فتى صغير ومصابين، إن تم نقلهم إلى مركز احتجاز لا يزالون يقيمون فيه.

يشار إلى أن آمر القطاع الأوسط بخفر السواحل توفيق السكير صرح لوكالة “رويترز” في وقت سابق بأن السلطات الليبية أنزلت بالقوة 79 مهاجراً على الأقل من على متن سفينة الشحن (nivin) أنقذتهم قبل أن ترسو في ميناء مصراتة، موضحاً ان قوة مشتركة اقتحمت سفينة الشحن واستعملوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لإجبار المهاجرين على النزول من السفينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية