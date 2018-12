المركز العربي الأوروبي يدعم مشاركة المرأة الليبية في الاستحقاق الانتخابي

شارك ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي بطرابلس عبد المنعم الصادي في الاجتماع الثاني لحملة 30%نبدوها لدعم مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي القادم في ليبيا.

حيث نقل الصادي تحيات السيد الأمين العام للمركز العربي الأوروبي المفوض للمركز الدكتور رمضان بن زير ودعمه لمشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والثقافية وتقديره الكبير لأهداف الحملة حيث صادف تاريخ الاجتماع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

هذا وعبّر ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي في طرابلس عن مساندة المركز لحقوق المرأة السياسية وتوليها مناصب قيادية تشريعية وتنفيذية.

من جهة أخرى تطرق الاجتماع إلى إعداد ميزانية مبدئية لاحتياجات الحملة والتأكيد على الجانب الإعلامي والظهور في التلفزيون والحديث إلى الإذاعات المحلية بخصوص الترويج للحملة، بالإضافة إلى نشر برومو يوضح أهداف الحملة وتطوير صفحة الفيسبوك للحملة وجميع منصات السوشيال ميديا.

في سياق متصل تطرق الاجتماع إلى موضوع الاتصال والضغط السياسي وعرض أسماء النواب النساء والنواب الرجال لإستكمال حملة التواقيع الداعمة للحملة والحصول على العدد المطلوب وهو موافقة 10 نواب لعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس النواب للتصويت عليه لاحقاً وإرسال مسودة القانون إلى ممثل المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي في طرابلس للدعم من خلال شبكة العلاقات المركز الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية الموجودة في طرابلس لبحث آخر مستجدات الحملة.

من جهتم أشاد الحضور بالمشاركة الإيجابية للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي والذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقراً له.

