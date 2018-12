“الاستشاري للدولة “لــ” البرلمان ” : نرفض تعديلاتكم الدستورية المخالفة للاتفاق السياسي

المتوسط:

أعلن المجلس الاستشاري للدولة، خلال بيان له اليوم الاثنين ، تمسكه بالاتفاق السياسي ورفضه للتعديلين العاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب باعتبارهما مخالفين للاتفاق السياسي.

وأكد المجلس الاستشاري للدولة، توافقه مع مجلس النواب في تحديد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واختصاصاته واختصاصات مجلس الوزراء.

وأعلن المجلس، رفضه للعبارة الواردة في المادة الثانية من تعديل مجلس النواب المشار إليه أعلاه والتي تنص على ” ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري”.

ودعا المجلس ، البرلمان للأخذ بملاحظاتنا وذلك لاستكمال الخطوات المشتركة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والتوافق حول قانون الاستفتاء الدستوري بما يضمن إنجازه

