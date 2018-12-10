توفير احتياجات عاجلة لـ”كهرباء المنطقة الشرقية”

وفّرت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة احتياجات عاجلة لدعم الشبكة العامة للكهرباء، لمدن المنطقة الشرقية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة، ربيع خليفه، في تصريحات لـ218 أنه تم توفير محولات مختلفة القدرات ولوحات وصناديق توزيع وقواطع هوائية ووحدات حلقية ونهايات ومواصلات، إضافة إلى مواد أخرى من شأنها دعم أداء الشبكة الكهربائية.

وقال خليفه إن توفير هذه الاحتياجات يأتي ضمن خطط الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة لدعم الشركة وتجنيب المواطنين أعباء طرح الأحمال.

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