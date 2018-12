وزراء خارجية أوروبا يُجددون دعمهم لخطة الأمم المتحدة في ليبيا

المتوسط:

قام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بـ تجديد دعمهم لخطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة؛ وذلك من أجل الدفع قدمًا بالعملية السياسية في البلاد.

وخلال اجتماعهم، شدَّد الوزراء، على ضرورة أن يقود الليبيون بأنفسهم العملية السياسية الشاملة بمشاركة كاملة وتمثيل عادل للمرأة، ضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكد الوزراء، دعمهم لنتائج المؤتمر الدولي الخاص بليبيا الذي استضافته مدينة باليرمو الإيطالية الشهر الماضي.

