حرس المنشآت ينفي تورطه في إقفال حقل الشرارة

استنكر منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية في بيان لهم ما جاء على لسان بعض المسؤولين بأن من قاموا بإقفال حقل الشرارة النفطي هم أفراد يتبعون حرس المنشآت.

وأوضح منتسبو الجهاز عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن من قام بإقفال الحقل هم أفراد مدنيون تواجدوا في الحقل من مدة تزيد عن 3 سنوات وبقرارات من وزارة الدفاع سابقا، ولم تصرف لهم مرتباتهم بسبب الإجراءات الإدارية والروتينية المعقدة، بالرغم من المكاتبات الإدارية والجهود التي تبذلها رئاسة الجهاز لتوفير احتياجاتهم.

