السراج يبحث بيكر سبل مساهمة الشركات البريطانية في المجالات الخدمية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

السفير البريطاني جدد خلال اللقاء بحسب مكتب السراج الإعلامي التزام بلاده بدعم جهود رئيس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتأييدها للمسار الديمقراطي وفقاً لخطة المبعوث الأممي إلى ليبياغسان سلامة.

وتناول اللقاء، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون بين البلدين خاصة ما سبق واتفق بشأنه من إسهام الشركات البريطانية في مجالات خدمية والاستثمار في التنمية البشرية .

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