العريبي : إيرادات النفط تحت سيطرة الكبير والسراج .. والمؤقتة لا تعلم شيئا عن هذه الإيرادات

قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن كل ايرادات النفط هي تحت سيطرة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والمجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج، الذي يقوم بتوزيعها على ديون وصفها بالمشبوهة، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة لا تعلم حتى اليوم ما هي إيرادات النفط.

و في رده على إدانة حراك غضب فزان تقصير الحكومة المؤقتة حيال توفير المتطلبات الأساسية لمنطقة الجنوب، قال إن التقصير الحقيقي هو من بلديات الجنوب التي لطالما رفضت التعامل مع الحكومة المؤقتة، موضحا في تصريح أمس لقناتنا أن عدم تقديم المؤقتة للدعم اللازم إلى الجنوب، كان بسبب رفض مسؤولي الإدارة المحلية التواصل معها، والتعامل فقط مع حكومة الوفاق.

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