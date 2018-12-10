“تعليم المؤقتة”: حملة لكشف مُخالفات المدارس الخاصة 

أجرى مدير مكتب التّفتيش والمتابعة بوزارة التّعليم الجيلاني علي بوسنينة، جولات ميدانية لزيارة مدارس التّعليم الخاص التّابعة لإدارة التّعليم الحرّ بوزارة التّعليم بالحكومة المؤقّتة.

وقال بوسنينة إن العمل قد تمّ توزيعه على شكل فرق، تقوم بجولات ميدانية لكل منطقة تعليمية على حدة، وذلك لمراجعة المعايير الخاصة، بتصنيف درجات جودة المدارس الخاصّة، وكذلك مطابقة ما وصل إلى المكتب من ملاحظات، مع ما هو موجود على أرض الواقع .

يشار إلى أن عمل هذه الجولات ما يزال مستمرا لغاية التّفتيش على كلّ المؤسّسات التّعليمية الخاصّة بقطاعات التّعليم بالبلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية