سرت تحتفل بذكرى الصمود بوجه همجية “داعش” وتخليد الانتصار على إرهابه

أخبار ليبيا 24- خاص

كم تحملت مدينة سرت من هول المآسي تحت ظلم تنظيم داعش الإرهابي , وكم عانى أهلها تحت تسلط الجماعة الهمجية, ورغم طيلة عذابهم وبشاعة الكابوس الذي طغى على حياتهم, فلقد رفضوا أهل سرت الاستسلام, واختاروا الصمود بعزم وتصميم حتى نجحوا في طرد الدواعش عن أرضهم وحرروها من شرهم.

وبعد مرور سنتين على تحرير سرت من هيمنة داعش, تستعد المدينة وأهلها إلى الاحتفال بذكرى رفض التسلط والظلم, وبعناد وإيمان يسجلون صرخة جماعية ضد إرهابه, وبثبات يباشرون بإعادة إعمار ما دمره شر الدواعش, والهدف هو تسهيل عودة الأهالي الذين أجبروا على النزوح واستعادة نمط حياتهم في مدينتهم.

سرت تتعافي

بدأت بلدية سرت في صيانة مدرسة شهداء تاقرفت، بعد تعرضها لأضرار جسيمة أثناء معارك تحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي. وحضر الحملة، مراقب التعليم سرت، “مفتاح عبد الكافي” ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس “عمر السوداني” ومنسق مشروع الأمم المتحدة الإنمائي في سرت الدكتور “القذافي البطي” ومدير مدرسة شهداء تاقرفت “بنينة الغزالي”.

ومن جهته, قام عميد بلدية سرت “مختار المعداني” بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال تنظيف وطلاء الأرصفة قرب جزيرة الزعفران إلى جزيرة أبو هادي ، وتحتفل بلدية سرت بالذكرى الثانية لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي ، وتعكف البلدية على إقامة تجهيزات للاستعداد للاحتفال.

إعادة تأهيل

وبدوره، يُصر مدير أمن سرت على حاجة أفراد المديرية اليوم إلى إعادة تأهيل نفسي نتيجة الخوف والترويع الذي أصابهم عند سيطرة التنظيم على المدينة ، ويؤكد أن تنظيم داعش الإرهابي قام بحرق وإتلاف إرشيف المديرية عند سيطرته على المدينة ، علاوة على استغلاله مقر المديرية كمأوى لعائلات التنظيم.

وتقول المواطنة “فاطمة أحمد” ، “عادت الحياة لمدينة سرت رغم الدمار الذي حل بها ، وملأ أرجاءها”، مشيرةً إلى أن المدينة اليوم بحاجة إلى وقفة جادة من سكانها ، والتفاتةً جادة لمدينتهم، ضماناً لعودة المؤسسات الخدمية للعمل بجدية، مؤكدةً أن مدينتهم اليوم تحتاج خطوة جادة لا وعوداً مؤجلة .

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