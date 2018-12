تفاصيل اجتماع مدير أمن الجفارة بعدد من رؤساء النيابات

المتوسط:

عقد صباح اليوم الإثنين، اجتماعا تقابليا بين مدير أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف، ورئيس نيابة السواني الكلية بمقر النيابة، وبحضور مدير نيابة الزهراء والعزيزية وقصر بن غشير والمساعد للشؤون الأمنية بالمديرية وجميع رؤوساء الأقسام والمراكز.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق في جميع الإجراءات القانونية والعمل علي إعادة بعض الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.

وأكد الجميع على ضرورة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، وأنه سوف يكون هناك تعاون أكثر بين الجميع لضبط الخارجين عن القانون وتقديمه للعدالة.

