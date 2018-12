ضمن تحضيراتها لعملية الاستفتاء.. مفوضية الانتخابات تبحث مع أعضاء النواب خطة تنفيذ الاستحقاق

استعرض رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح الخطة التنفيذية بعملية الاستفتاء على الدستور.

هذا واستعرض السائح خلال اجتماعه الاثنين بمقر المفوضية في طرابلس مع عدد من أعضاء مجلس النواب، تحضيرات مفوضية الانتخابات لتنفيذ خطة الاستفتاء.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات لتنفيذ الاستحقاق الوطني الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس النواب عن دعم المجلس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والوقوف إلى جانبها في تنفيذها لهذا الاستحقاق.

كما ناقش رئيس المفوضية مع أعضاء النواب بعض الملاحظات الواردة على قانون الاستفتاء، وسُبل تعديلها ومعالجتها.

وفيما يتعلق بعملية توعية الناخبين بأهمية الاستحقاق الدستوري، أكد الأعضاء على مشاركة مجلس النواب في العملية وحث الناخبين على المشاركة فيها.

