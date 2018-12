المتوسط:

أفاد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي المقدم، أسامة الدرسي، بأنهُ تمَّ البدء في إضافة الأفراد والأسر والزوجة الأجنبية بعد توقف دام عدة سنوات ومعاناة المواطن وذهابه لمدينة طرابلس.

وقال مدير الفرع للمكتب الإعلام بالفرع، إن مكتب التوثيق والمعلومات بالفرع برئاسة المهندس علي بن سعود، لديه الصلاحية الكاملة للإضافة، وذلك بعد عرضها على اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من ثم اعتماد مدير الفرع.

وأشار مدير الفرع، إلى أن أي مواطن أو مولود لم يتحصل على الرقم الوطني منذ عدة سنوات خاصة للذين لم يستلموا منحة (2000) دينار في فترة المجلس الانتقالي عليهم بالتوجه إلى السجلات الخاصة بهم.

وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، أنه لن يعتمد أي ملف إلا بتوقيع اللجنة المشكلة واعتماده من مدير الفرع، مشيراً إلى أنه يعد نجاحاً لفرع بنغازي لحل مشاكل المواطنين.

The post «الأحوال المدنية» تُعلن البدء في إضافة الأسر الأجنبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية