البلدى بنينا يبحث حلول مختنقات مياه الأمطار

بنينا 10 ديسمبر 2018 (وال)- عقد عميد بلدية بنينا ناجى البرغثي اليوم الاثنين، اجتماعاً مصغراً وطارئاً ضم مسؤول قطاع الإسكان والمرافق المهندس صالح البرغثي، ومدير مكتب خدمات المياه والصرف الصحي سعد فضل الله العقورى، لبحث حلول المختنقات التي تسببت بها ارتفاع منسوب مياه الأمطار .

وقال عميد البلدية ناجي البرغثي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع تركز على بحث حلول المختنقات بشكل فوري وعاجل، وبدعم كامل من بلدية بنينا، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تكليف شركة المياه والصرف الصحي، بتنظيف غُرف تصريف مياه الأمطار المحاذية لسور المطار بشكل فوري بدعم من البلدية .

وأضاف ناجي البرغثي أنه تم تكليف قطاع الإسكان والمرافق، بإعداد التصاميم اللازمة لتنفيذ خط تصريف مياه الأمطار، وبعدة عبّارات يمتد من مكتب صيانة الكهرباء إلى شارع البلدية .

وأشار ناجي البرغثي إلى أن قطاع الإسكان والمرافق، وشركة المياه والصرف الصحي، ستعمل على معالجة مشاكل في كافة الأماكن التي تجمعت بها مياه الأمطار، وذلك بوضع الحلول المناسبة لها وفق دراسة مهنية وبشكل سريع وفوري .

وأوضح ناجي البرغثي أن هذه الخطوات؛ جاءت على خلفية ما تعرضت له البلدية خلال الأيام الماضية، من ارتفاع لمنسوب مياه الأمطار داخل البلدية، كون البلدية تُعاني كغيرها من المناطق الليبية من تهالك وانعدام البنية التحتية .

وأكد ناجي البرغثي أن “بلدية بنينا تسعى بما تملك من إمكانيات متواضعة، لحلول بعض المشاكل داخل البلدية، وذلك لمرور البلاد بأزمات مالية خانقة، تعرقل المشاريع الاستراتيجية المتوقفة فى مجال البنية التحتية .

وذكر عميد البلدية أن هذه الاختناقات هي نتيجة البناء العشوائي على مسارات المياه، وهذا ما سبّب في غرق بعض المناطق، وتم وضع هذه الخطط الأساسية لمعالجة هذه المشاكل، وأيضاً تم الاتفاق على إزالة بعض المباني العشوائية التي تسبب في اختناق المياه . (بنينا- وال) ب خ / س ع / ع ع/ ر ت

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