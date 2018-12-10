عقب تفاقم الأزمة.. الوفاق يخصص مبالغ مالية عاجلة للجنوب 

طرابلس-العنوان

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج،اليوم الإثنين اجتماعا موسعا،تم خلاله تخصيص مبالغ مالية عاجلة للمنطقة الجنوبية،

يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية التي أعلنها السراج لإنقاذ الجنوب ومتابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين، عقب مطالبة مدن الجنوب بتوفير احتياجاتها الأمر الذي تسبب في أزمة وصلت إلى إغلاق حقل الشرارة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس ملف الخدمات العامة التي خصص لها مبالغ مالية عاجلة وفقا لما تم تشخيصه، وتم البدء في تقديمها، وتشمل توفير السيولة النقدية لمصارف المنطقة الجنوبية، واستكمال وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والمركز والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومعالجة مشكلة الكهرباء وتفعيل المؤسسات الأمنية.

وخلال الاجتماع جدد السراج التأكيد على أن أوضاع الجنوب لها أولوية، كما أكد حرصه على المتابعة اليومية لأعمال اللجان الأمنية والخدمية المشكلة لتوفير احتياجات الجنوب.

وضم الاجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعضوي مجلس النواب محمد آدم لينو وعبد القادر يحيى، وعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة.



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