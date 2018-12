المتوسط:

قامت صباح اليوم الإثنين، نقطة الحرس البلدي بـ بلدية طرابلس المركز ومكتب التنسيق الأمني بالبلدية ولجنة تنفيذ أعمال ازالة المخالفات بالبلدية بحملة على أستخدام الأرصفة كمعارض للسيارات.

وقاموا بإخطار المخالفين في جانب مقبرة الهاني ومنحهم مهلة لمدة(24) ساعة، وسيتم حجز السيارات للذين لم يمتثلو للاخطار، وذلك بالتعاون مع مرور طرابلس المركز.

