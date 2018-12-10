مجلس النواب الليبي يدين تصفية تنظيم داعش لـ 6 من أبناء منطقة الفقهاء

طبرق 10 ديسمبر 2018 (وال)- أدان مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، قيام تنظيم داعش الإرهابي بتصفية 6 من أبناء منطقة الفقهاء، عقب اختطافهم أثناء الهجوم الإرهابي الذي نفذه التنظيم على المنطقة الفترة الماضية .

وطالب مجلس النواب – في بيان – القوات المسلحة بالعمل المكثف لفك أسر بقية المحتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي من أبناء منطقة الفقهاء، وإرجاعهم إلى أهلهم وذويهم .

كما طالب المجلس القوات المسلحة والحكومة المؤقتة وكافة القوات والأجهزة التابعة لها، بتحمل مسؤلياتهم بالعمل على تأمين المناطق البعيدة مترامية الأطراف؛ خاصة المناطق المتاخمة لجبال الهاروج التي تنطلق منها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية .

وتقدم مجلس النواب بخالص تعازيه وصادق مواساته القلبية إلى الشعب الليبي وأهالي منطقة الفقهاء وأُسر وذوي الشهداء، داعين الله أن يتقبلهم في جنات الخلد مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسُن أولئك رفيقا . (وال- طبرق) ع ع/ ر ت

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