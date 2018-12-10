اخبار ليبيا الان

مجلس النواب الليبي يدين تصفية تنظيم داعش لـ 6 من أبناء منطقة الفقهاء

تم النشر منذُ 30 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 10 ديسمبر 2018 (وال)- أدان مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، قيام تنظيم داعش الإرهابي بتصفية 6 من أبناء منطقة الفقهاء، عقب اختطافهم أثناء الهجوم الإرهابي الذي نفذه التنظيم على المنطقة الفترة الماضية .

وطالب مجلس النواب – في بيان – القوات المسلحة بالعمل المكثف لفك أسر بقية المحتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي من أبناء منطقة الفقهاء، وإرجاعهم إلى أهلهم وذويهم .

كما طالب المجلس القوات المسلحة والحكومة المؤقتة وكافة القوات والأجهزة التابعة لها، بتحمل مسؤلياتهم بالعمل على تأمين المناطق البعيدة مترامية الأطراف؛ خاصة المناطق المتاخمة لجبال الهاروج التي تنطلق منها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية .

وتقدم مجلس النواب بخالص تعازيه وصادق مواساته القلبية إلى الشعب الليبي وأهالي منطقة الفقهاء وأُسر وذوي الشهداء، داعين الله أن يتقبلهم في جنات الخلد مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسُن أولئك رفيقا . (وال- طبرق)  ع ع/ ر ت

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك