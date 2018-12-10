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البشتي: على الدولة أن تلتفت لأزمة الجنوب

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المهتم بالشأن العام عبدالعظيم البشتي إن ليبيا تعاني العديد من الإشكاليات وأن الجنوب الليبي تحمل القدر الأكبر منها، مضيفا أن مطالب الجنوب بتحسين ظروفهم المعيشية تعد مطالب مشروعة، لكن إذ وصل الأمر إلى الاحتجاج بإغلاق مصادر قوت الليبيين فهذا يعد خارج نطاق الوطنية.

وأشار البشتي في تعليق له عما يحدث في الجنوب من حراك غضب فزان والهجوم على آبار المياه التابعة لمنظومة جبل الحساونة، خلال مشاركته في برنامج LIVE  على 218NEWS إلى أن غياب الدولة والأمن عن الجنوب يشكل مناخا ملائما للجماعات الفوضوية خاصة وأن الحدود الآن مفتوحة أمام الجميع بسبب الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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