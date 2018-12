المتوسط:

أصدر مجلس النواب، بيانًا، بأنه سيُواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حملها له الشعب الليبي، وذلك للوصول إلى إنجاز استفتاء الشعب الليبي على الدستور، وانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة.

ودعا مجلس النواب، جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات وتغليب مصلحة الوطن وإعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار.

The post «النواب»: نعمل على إنجاز الاستفتاء وإجراء الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية