غرفة عمليات سرت الكبرى تؤكد حماية وحداتها للموانيء والحقول النفطية

سرت 10 ديسمبر 2018 (وال)- أكد آمر غرفة عمليات سرت الكبرى آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اليوم الاثنين، أن وحداتها تقوم بواجباتها المكلف بها بحراسة وتأمين الموانيء والحقول النفطية .

وقال اللواء سالم درياق – في بيان – إن وحدات العسكرية تقوم بنشر دورياتها إلى حدود منطقة الجفرة، وجنوب منطقة سرت، وأن الوضع مطمئن وتحت السيطرة، وجاهزية كافة الوحدات بتنفيذ المهام المكلفة بها وأن الأمور تسير بصورة طبيعية .

وأوضح اللواء سالم درياق أنه هناك التواصل مع إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، من أجل الوقوف والاطمئنان على الوضع الميداني في المنطقة . (وال – سرت) ب ف/ ر ت

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