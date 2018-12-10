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غرفة عمليات سرت الكبرى تؤكد حماية وحداتها للموانيء والحقول النفطية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 10 ديسمبر 2018 (وال)- أكد آمر غرفة عمليات سرت الكبرى آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اليوم الاثنين، أن وحداتها تقوم بواجباتها المكلف بها بحراسة وتأمين الموانيء والحقول النفطية .

وقال  اللواء سالم درياق – في بيان – إن وحدات العسكرية تقوم بنشر دورياتها إلى حدود منطقة الجفرة، وجنوب منطقة سرت، وأن الوضع مطمئن وتحت السيطرة، وجاهزية كافة الوحدات بتنفيذ المهام المكلفة بها وأن الأمور تسير بصورة طبيعية .

وأوضح اللواء سالم درياق أنه هناك التواصل مع إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، من أجل الوقوف والاطمئنان على الوضع الميداني في المنطقة . (وال – سرت) ب ف/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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