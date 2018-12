المتوسط:

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استنكارها الشديد للاعتداءات المتوالية، ولكن غير ذات الصلة ببعضها، والتي وقعت يوم الأحد ضد المدنيين والمرافق في جنوب ليبيا.

ودعت البعثة ، خلال بيان لها اليوم الإثنين، السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة إزاء الفوضى التي تجتاح المنطقة.

وأكملت البعثة ، ” إن مقتل ستة رهائن تم أسرهم خلال هجوم داعش على مدينة الفقهاء في 28 أكتوبر 2018 أمر مقيت للغاية، حيث أن جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب”.

وأدانت البعثة ، الاعتداءات على حقل الشرارة النفطي ومنظومة المياه في الحساونة، مؤكدة إن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388,000 برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار. لذا فإن البعثة تدعو إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة.

وأوضحت البعثة، ” أن سكان الجنوب لديهم تظلمات مشروعة وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات، و إن أعمال العنف والخروج على القانون هذه تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات، وهذا التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد”.

وحثت البعثة ، حكومة الوفاق الوطني على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة .

The post ” البعثة الأممية” تدعو ” العناصر المسلحة” إلى الإنسحاب الفوري من حقل الشرارة النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية