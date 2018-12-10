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رئيسة مصلحة التخطيط العمراني بنغازي تتفقد موقع توطين مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 ديسمبر 2018(وال)- قامة رئيسة مصلحة التخطيط العمراني فرع بنغازي المهندسة فوزية بوشعالة صباح اليوم الاثنين، بجولة ميدانية للموقع المستهدف لتوطين المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي .

هذا ورافق المهندسة فوزية بوشعالة خلال جولتها؛ عدد من مديري المكاتب بالفرع، وفريق العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، وقد شملت موقع المنطقة الحرة المريسة، رفقة فريق العمل بالمنطقة .

وتأتي هذه الجولة في إطار الاهتمام بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بمخطط مدينة بنغازي . (وال – بنغازي) س ع / ع ع/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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