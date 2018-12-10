الناظوري يتعهد بتذليل كافة الصعاب التي تعيق عمل مستشفى المرج.

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق “عبدالرازق الناظوري” المشاكل والعراقيل التي يتعرض لها مستشفى المرج التعليمي .

وزار الناظوي المشفى اليوم الإثنين والتقى خلال الزيارة المدير العام “يوسف عبدربه” ، ومدراء الإدارات ورؤساء الاقسام .

وبحث رئيس الأركان مع الحضور المشاكل والعراقيل التي يتعرض لها المستشفى أثناء سير العمل اليومي بهذا المرفق الهام .

وتم خلال الاجتماع عرض أهم المعوقات والمشاكل التي تربك سير العمل وأهم النواقص في المستلزمات الطبية والمعدات وصيانة بعض الأقسام .

وتعهد رئيس الأركان بتذليل كافة الصعاب لحل المشاكل سعياً لتطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى لعدد كبير من المواطنين في رقعة جغرافية كبيرة يغطيها المستشفى .

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